Tunceli’de Uzunçayır Baraj Gölü 15 yıl sonra buz tuttu

3.01.2026 17:05:00
ANKA
Tunceli’de etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Uzunçayır Baraj Gölü’nün yüzeyi buzla kaplandı.

Son yılların en soğuk gecelerinden birinin yaşandığı kentte, aşırı soğuk nedeniyle su birikintileri donarken, baraj gölünde oluşan buz tabakası dikkat çekti.

Vatandaşlar sabah saatlerinde gölün büyük bölümünün buz tuttuğunu belirterek, bu manzarayla uzun süredir karşılaşmadıklarını ifade etti.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

Soğuk hava koşullarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtilirken, yüksek kesimlerde don ve tipi riskinin devam ettiği kaydedildi.

