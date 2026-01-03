Tunceli’de Uzunçayır Baraj Gölü 15 yıl sonra buz tuttu

Son yılların en soğuk gecelerinden birinin yaşandığı kentte, aşırı soğuk nedeniyle su birikintileri donarken, baraj gölünde oluşan buz tabakası dikkat çekti.
Vatandaşlar sabah saatlerinde gölün büyük bölümünün buz tuttuğunu belirterek, bu manzarayla uzun süredir karşılaşmadıklarını ifade etti.
Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Soğuk hava koşullarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtilirken, yüksek kesimlerde don ve tipi riskinin devam ettiği kaydedildi.