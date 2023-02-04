Tunceli’de 251 köy yoluna ulaşım yok

Tunceli’de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle il genelinde 251 köy yolu ulaşıma kapandı.

İHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:44
Tunceli’de 251 köy yoluna ulaşım yok
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Tunceli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 251 köy yolu ulaşıma kapandı.

Başta il merkezi olmak üzere Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken karayolları, il özel idare ve belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. 

Yağış nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. 



Tunceli Kar kar yağışı

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