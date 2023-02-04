Tunceli’de 251 köy yoluna ulaşım yok

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:44

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:44

Tunceli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 251 köy yolu ulaşıma kapandı.

Başta il merkezi olmak üzere Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken karayolları, il özel idare ve belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Yağış nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşandığı öğrenildi.



