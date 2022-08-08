Turgutlu Belediyesi’nden geleceğe yatırım

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:57

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın girişimleriyle Çampınar Mahallesinin üst kısımlarında yer alan 66 bin metrekarelik maden sahası alanında Turgutlu Belediyesine ait ruhsat çıkarıldı. Belediyeye ait olan maden sahasıyla yol yapım çalışmalarında kullanılacak olan dolgu malzemesi ihtiyacı oldukça düşük maliyetle karşılanacak. Söz konusu yatırım ile de birçok belediye için problem olan dolgu malzemesinin temini noktasında uzun yıllar sorun yaşanmayacak.

Ruhsat çıkarılan maden sahasında inceleme yapan Başkan Çetin Akın, “Çampınar Mahallemizin üst kısımlarında 66 bin metrekarelik maden sahası Turgutlu Belediyesine ait. Bundan sonra yol imalatını yaparken kullanacağımız dolgu malzemeleri tamamen kendi ruhsatlı maden sahamızdan gönderilen malzemeler olacak. Bu yaptığımız çalışmayla Turgutlu’nun çok uzun yıllar dolgu malzemesinin ihtiyacını karşılayacağız. Aynı zamanda yapacağımız yol maliyetlerinin aşağıya çekilmesinde çok ciddi anlamda katkı sunacak bir fırsatı da sağlıyoruz. Maden ocağı ruhsatımız Turgutlu’muza hayırlı olsun” dedi.

“SÖZ VERDİĞİMİZ İŞLERDEN BİR TANESİNE DAHA İMZA ATIYORUZ”

Başkan Çetin Akın ayrıca Urganlı Mahallesi ile Gökkaya Mahallesi arasındaki ova yolunda başlayacak olan asfaltlama çalışmasıyla ilgili konuşarak şunları söyledi:

“Hemşehrilerimize söz verdiğimiz işlerden bir tanesine daha imza atıyoruz! Urganlı Mahallemiz ile Gökkaya Mahallemiz arasındaki ova yolunun geçen yıl planlamasını yapmıştık. Kurduğumuz asfalt şantiyesi ve ekiplerimizle beraber bu yıl da Urganlı Mahallemiz ile Gökkaya Mahallemiz arasındaki ova yolunun asfaltlama çalışmasına başlıyoruz. Bu yolun ve çalışmalarımızın Urganlı Mahallemize ve Gökkaya Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum.”

MUHTARLARDAN BAŞKAN ÇETİN AKIN’A TEŞEKKÜR

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ve Gökkaya Mahalle Muhtarı Kadir Türker ise, “Çiftçilerimiz için çok önemli olan ova yollarımızda asfalt çalışmaları başladı. Başkanımız Çetin Akın ve ekibine teşekkür ederiz” ifadeleriyle teşekkürlerini iletti.