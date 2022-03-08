Türk Tabipleri Birliği'nden Erdoğan'a yanıt: 'Buradaydık, buradayız, burada kalacağız'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kadın muhtarlarla buluşma toplantısında sarf ettiği "Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler" ifadelerine, Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yanıt geldi. TTB'nin resmi hesabından yapılan açıklamada "Buradaydık, buradayız, burada kalacağız!" ifadelerine yer verildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorları hedef alan sözleri üzerine açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan TTB, Erdoğan’ın “Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepki gösterdi.
Açıklamada, “Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradaydık, buradayız, burada kalacağız!” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu paylaşım #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketiyle yapıldı.
?? #GidecekOlanHekimlerDeğil— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) March 8, 2022
Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradaydık, buradayız, burada kalacağız! pic.twitter.com/ylwDEjIIQ9
NE OLMUŞTU?
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Saray'da kadın muhtarla buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında doktorları hedef almıştı. "Açık konuşuyorum, gidiyorlarsa gitsinler" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz."
İlgili Haberler
- Son Dakika: Erdoğan'dan 'ayçiçek yağı' açıklaması
- Yunanistan'dan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi açıklaması
- CHP'li Başarır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu hakkında suç duyurusu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
En Çok Okunan Haberler
- Türk Tabipleri Birliği'nden Erdoğan'a sert yanıt
- İlçe başkanı, zamlara karşı 'eşek'li protestoda düştü
- Özgür Özel'den 'itirazım var' paylaşımı
- En hızlısı belli oldu: Google mı? Safari mi?
- Doktorlar ve hemşireler de aralarında 91 kişiye gözaltı
- Savaştan kaçmaya çalışanlar tren istasyonlarını doldurdu
- Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında karar
- 'Çok büyük bir oranda anlaştık'
- Babası ceza aldı, avukata saldırdı
- Sahile vurdular! Uzmanlardan çok tehlikeli uyarısı