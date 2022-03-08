Türk Tabipleri Birliği'nden Erdoğan'a yanıt: 'Buradaydık, buradayız, burada kalacağız'

08 Mart 2022 Salı, 17:32

Türk Tabipleri Birliği (TTB), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorları hedef alan sözleri üzerine açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan TTB, Erdoğan’ın “Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepki gösterdi.

Açıklamada, “Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradaydık, buradayız, burada kalacağız!” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşım #GidecekOlanHekimlerDeğil etiketiyle yapıldı.

?? #GidecekOlanHekimlerDeğil



Biz, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak buradaydık, buradayız, burada kalacağız! pic.twitter.com/ylwDEjIIQ9 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) March 8, 2022

NE OLMUŞTU?

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Saray'da kadın muhtarla buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında doktorları hedef almıştı. "Açık konuşuyorum, gidiyorlarsa gitsinler" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz."