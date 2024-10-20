Türkeli’nin yaylalarında mahsur kalanlar kurtarıldı

Yayınlanma: 20.10.2024 - 16:41

Güncelleme: 20.10.2024 - 16:41

İlçeye bağlı Çatakgüney köyüne ait bin 700 rakımlı Araplar ve Göletler yaylalarında yaylacılık yapan vatandaşlar, 19 Ekim 2024 Cumartesi gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolları kapanarak mahsur kaldılar.

İhbarın alınmasının ardından İlçe Özel İdare ekipleri, ivedilikle harekete geçerek sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kardan kapanan yolları açma çalışmalarına başladılar.

Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yoğun kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan yollar hızla açılarak, bölgede mahsur kalan tüm vatandaşların güvenli bir şekilde köylerine inmeleri sağlandı.