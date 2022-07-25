Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Lozan Antlaşması 99 yaşında

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Türk halkının Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları öncülüğünde, emperyalizme karşı kazandığı Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın uluslararası kabulü olan Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923’te İsviçre’nin Lozan kentinde imzalandı. Anlaşmayı, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu üyesi, siyasi tarihçi Doç. Dr. Sevtap Demirci ve eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Demirci, “Lozan Türkiye’nin tapusudur. Osmanlı Devleti’nin tarihi misyonunu tamamlamasıyla ortaya çıkan Ankara hükümeti ve onun temsil ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolundaki en önemli adımdır. Ne anlama geldiğini görebilmek için iki haritayı karşılaştırmak yeterli” dedi. Demirci, Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan barış anlaşmalarının galiplerce hazırlanıp mağlup olanlara dayatıldığını anımsatırken Lozan’ın devletlerin eşitliği prensibiyle ve karşılıklı uzlaşma yoluyla yapılan anlaşma olduğunun altını çizdi.

GÜNCELLİK KAZANDI

Gürkan, ise “Lozan, Türkiye’nin toprak bütünlüğünün teminatıdır. Türkiye bugün yanlış politikaların da etkisiyle, Irak, Suriye ve Yunanistan’daki ABD üsleri üzerinden kuşatılmış durumdadır. Bazı kesimlerce Türkiye’den NATO’nun güney kanadı’ diye bahsedilirdi. Bu eksen Türkiye’den Yunanistan’a kaydı ve Türkiye’yi doğrudan hedef almaya başladı. Bugün hem Ege’deki dengeyi hem de Türkiye’yi ulus devlet yapısıyla ve mevcut sınırlarıyla korumakta Lozan hayati önemdedir. İkinci yüzyılında daha da güncellik kazanmıştır.”