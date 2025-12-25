Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye’den Arnavutluk’a 12 milyonluk hediye Resmi Gazete’de!

25.12.2025 18:39:00
Türk ‌Hava Yolları (THY), 11,9 milyon dolar ‌değerindeki uçağını ​Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe ‍edecek.

Türk Hava Yolları (THYAO), değeri 11,9 milyon dolar olarak hesaplanan ve uçuşa uygun durumdaki bir uçağını Arnavutluk Cumhuriyeti’ne bağışlama kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında yapılan hibe protokolü, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

11,9 MİLYONLUK HEDİYE

Söz konusu anlaşmada, hibenin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve yakın işbirliğinin pekiştirilmesini hedeflediği ifade edildi. Bu çerçevede THY, envanterinde bulunan ve uçuşa elverişli olan uçağın mülkiyetini Arnavutluk tarafına devredecek.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, hibe kapsamında verilecek uçağın piyasa değeri 11,9 milyon dolar olarak açıklandı.

