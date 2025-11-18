Türkiye gıda zehirlenmelerini konuşurken bir skandal daha! Ünlü dondurmacıda dışkı kaynaklı bakteri tespit edildi

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen 4 kişilik Böcek ailesi, Fatih’te konakladıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, ancak günler süren yaşam mücadelesinin ardından ailenin tamamı hayatını kaybetmişti. Aileyi zehirleyen etken hâlâ araştırılırken, olay sonrası Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden art arda gıda zehirlenmesi vakaları bildirilmeye başlandı.

Yapılan incelemelerde, binlerce kişiye satılan bazı gıda ürünlerinde insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bakteriler tespit edildi.

ÜNLÜ DONDURMACIDA DIŞKI KAYNAKLI BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Kahramanmaraş merkezli üretim yapan ve Türkiye’nin birçok ilinde satış noktası bulunan Alpedo Dondurma ile ilgili laboratuvar sonuçları, ciddi hijyen sorunlarını ortaya koydu. Ürünlerde “dışkı” kaynaklı bakterilere rastlanırken, tespit edilen bakteri miktarının insan sağlığını tamamen bozabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın aktardığı bilgilere göre, firmanın geçmiş denetimlerine ait yeni veriler de ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılında yaptığı kontrollerde de Alpedo ürünlerinde sağlığa zararlı bakteriler tespit edildiği, firmaya yalnızca 41 bin 426 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

“SINIR DEĞERİN 51 KATI BAKTERİ VAR”

Gıda Mühendisi ve Akademisyen Dr. Bülent Şık, analiz raporlarını değerlendirerek durumun vahametini şöyle anlattı:

“Belgeye göre ürünün bir gramında 5 bin 100 adet bakteri tespit edilmiş. Yönetmelikte izin verilen sınır 100 adet. Yani ürün, sınır değeri 51 kat aşmış.”

Bu bakterilerin gıdada:

hijyen eksikliği,

dışkı kaynaklı kontaminasyon,

soğuk zincirin bozulması,

kirli ekipman ve su kullanımı

gibi durumları işaret ettiğini söyleyen Şık, söz konusu bakterilerin gıda güvenliğinin bozulduğunun ciddi bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“BU ÜRÜN KESİNLİKLE TÜKETİLMEMELİ”

Dr. Şık, bakterilerin halk sağlığı açısından büyük risk taşıdığını belirterek şu uyarıda bulundu:

“Bu kadar yüksek bakteriyel yük; gıdanın bozulduğunu, patojen bakteri barındırabileceğini ve kesinlikle piyasaya sunulmaması gerektiğini gösterir.”

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerin böyle ürünlerle zehirlenme riskinin çok yüksek olduğu ifade edildi.

TÜKETİCİ BOZUK DONDURMAYI ANLAYABİLİR Mİ?

Uzmanlara göre bozulmuş ürünlerde her zaman tad, koku veya görünüşte fark edilir bir değişiklik olmayabilir. Ancak şu belirtiler dikkat çekici olabilir:

Ekşi, keskin veya alışılmadık tat

Ağır ya da bayat koku

Yapışkan, jelimsi yüzey

Kumlu veya pütürlü ağız hissi (soğuk zincirin kırıldığını gösterir)

Uzmanlar, en ufak şüphede bile tüketimden kaçınılması gerektiği konusunda uyarıyor.



FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ



Alpedo, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bakteri iddialarına ilişkin bir resmî açıklama yayımladı. Açıklamada:

“Ölümcül bakteri iddiası yalan çıktı”

“Tarım Bakanlığı'nın yaptığı incelemelerde iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı”

“Kahramanmaraşlılar milli markalarına sahip çıktı” ifadelerine yer verildi.