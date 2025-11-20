Türkiye İşçi Partisi'nden okullarda ücretsiz yemek için imza kampanyası

TİP Ortaca İlçe Örgütü'nün, "Okullarda bir öğün ücretsiz yemek her çocuğun hakkı" sloganıyla başlattığı imza kampayasını duyuran TİP İlçe Başkanı Gökan Budak, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Okullarına yemek getiremeyen ve beslenme çantasında hiçbir şeyi olmayan çocuklarımız için günde bir öğün yemek kampanyası başlattık. Umarım çocuklarımız en az bir öğün sağlıklı şekilde beslenebilirler" dedi.