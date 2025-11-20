Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye İşçi Partisi'nden okullarda ücretsiz yemek için imza kampanyası

20.11.2025 18:43:00
ANKA
Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) İlçe Örgütü, "Okullarda bir öğün ücretsiz yemek her çocuğun hakkı" sloganıyla bir imza kampanyası başlattı.

TİP Ortaca İlçe Örgütü'nün, "Okullarda bir öğün ücretsiz yemek her çocuğun hakkı" sloganıyla başlattığı imza kampayasını duyuran TİP İlçe Başkanı Gökan Budak, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Okullarına yemek getiremeyen ve beslenme çantasında hiçbir şeyi olmayan çocuklarımız için günde bir öğün yemek kampanyası başlattık. Umarım çocuklarımız en az bir öğün sağlıklı şekilde beslenebilirler" dedi.

