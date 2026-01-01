Türkiye kara büründü… Eğitime kar molası: İşte kar tatili yapacak iller!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Şırnak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

Hakkari

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda devam eden kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltması, gece saat 00.00'dan Cuma sabahı 06.00'ya kadar yoğun şekilde etkili olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, özellikle yüksek kesimlerve riskli yol güzergahlarında çığ tehlikesinin olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından risk oluşturabileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Gaziantep

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

Düzce

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm örgün, yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bolu

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada da yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil) eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Amasya

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kars

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar yılın ilk güzel haberi sizler için, bereketli kar yağışı nedeniyle yarın okulları tatil ediyoruz, karın tadının çıkarın dikkatli olun, üşütmeyin. Kitap okumayı da unutmayın, iyi tatiller" ifadelerini kullandı.

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

Muş

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının yarın da devam edeceği belirtildi.

Yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağınının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

Çorum

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kaydedildi.

Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Yozgat

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma ve sis riski bulunduğu ifade edildi.

Meteorolojik verilere göre ilde aralıklı kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hissedilen hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde, 2 Ocak Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."

Bitlis

Bitlis’te kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bitlis il genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklıklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak 2026 Cuma günü Bitlis il genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.

Artvin

Artvin Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.00’den itibaren 200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde 20 santimetre ve üzeri yoğun kar yağışı beklendiği, buna bağlı olarak buzlanma, don, tipi ve çığ riskinin oluşabileceği belirtildi. Öğrencilerin güvenliği dikkate alınarak Artvin il merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde 2 Ocak Cuma günü; ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca aynı tarihte söz konusu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ardahan

Ardahan Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağı öngörülmektedir. Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Vali Hayrettin Çiçek de sosyal medya hesabından öğrencilere seslenerek, "Sevgili öğrenciler hava koşulları sebebiyle yarın bir gün süreyle okulları tatil ediyoruz. Ekran süreniz kısa, kitap okuma süreniz uzun olsun" dedi.

Erzurum

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile iptal edildi.

Erzurum Valiliği’nce yapılan açıklamada, Erzurum’da etkisini sürdüren etkili kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle, (yarın) 02.01.2026 Cuma günü; Erzurum genelinde tüm ilçelerimizde bulunan resmî ve özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır’ denildi.

Yapılan açıklamada, ayrıca öğrencilere yönelik ‘Sevgili öğrencilerimiz; Bu kısa tatili kitap okuyarak, sınavlara hazırlanarak, konu tekrarı yaparak ve öğretmenlerinizin verdiği ödevleri gözden geçirerek verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Kış sporlarıyla ilgilenen öğrencilerimizin ise; kayak ve benzeri faaliyetleri güvenlik tedbirlerine uyarak, ailelerinin bilgisi dahilinde ve uygun ekipmanla yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızdan, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz’ ifadelerine yer verildi.

Kayseri

Kayseri’de yoğun kar yağışından nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri’de yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi. Valilik açıklaması şu şekilde:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliğin de dikkate alınarak, il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla, 02 Ocak 2026 Cuma günü eğitime bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Kilis

Kilis’te don ve buzlanma riskinin artması nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilgili birimler tarafından yapılan değerlendirme sonucu, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 2 Ocak 2026 Cuma günü Kilis Merkez, Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Karar kapsamında resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kursları da tatil edildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli olacağı belirtildi.

Sinop

Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime 2 Ocak Cuma günü için ara verildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il merkezi ile Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, halk eğitim kursları ve özel öğretim kurslarında eğitim-öğretimin bir gün süreyle durdurulduğu bildirildi.

Boyabat, Gerze ve Dikmen ilçelerinde ise taşımalı eğitim öğretim yönetmeliği kapsamındaki eğitim faaliyetlerine 2 Ocak Cuma günü ara verilirken, Durağan ilçesinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, eğitime ara verilen Sinop il merkezi, Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde kamu kurumlarında görev yapan engelli, malul, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personel ile güvenlik ve sağlık birimleri dışında görev yapan, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde ise taşımalı eğitim kapsamında görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli olacağı belirtildi.

Ordu

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 16 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, Fatsa ve Ünye ilçesinde kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildiğine dikkat çekilerek, "Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilere göre; bu gece gerçekleşmesi beklenen minimum sıcaklıklar son 4 yılda gerçekleşen en düşük sıcaklık değerlerinden olup, il merkezinde eksi 13, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde eksi 15 olarak değerlendirilmektedir. İlimiz genelinde gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yayaların ulaşımında riskli durumlara neden olabileceğinden dolayı il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de aynı tarihte bir 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Karabük

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Böylece kentte eğitim-öğretime üst üste 5 gün ara verilmiş oldu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 4 gündür tatil edilmişti.

Mardin

Mardin’de yoğun kar nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin genelinde olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır’’ denildi.

Tunceli

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle üniversite dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava şartları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 02 Ocak 2026 Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Ağrı

Ağrı Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmelere göre, 2 Ocak Cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi. Açıklamada, oluşabilecek buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik açıklamasında, 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirmelerin yapılarak karar verileceği kaydedildi.

Niğde

Niğde Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının özellikle ilin yüksek kesimlerinde eksi 18 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, aşırı don ve gizli buzlanma hadiselerinin görülebileceği, bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi. Oluşabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca eğitime ara verilen gün boyunca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Diyarbakır

Diyarbakır’da yoğun kar nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Meteorolojik verilere göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur’’ denildi.

Batman

Batman Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklendiği, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi. Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Valilik açıklamasında ayrıca, vatandaşların buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunulurken, valiliğin resmi hesapları dışında hazırlanan görsellerle yapılan sahte paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Siirt

Siirt Valiliği, kent geneli okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 2 Ocak 2026 Cuma günü, Siirt il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Tokat

Tokat’ta etkili olması beklenen soğuk hava ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada; AFAD ve Meteoroloji verilerine göre il genelinde soğuk hava dalgasının etkili olacağı, gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bingöl

Bingöl’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İki günden beri aralıksız devam eden kar yağışının etkilerinin aşırı don ve buzlanma şeklinde olacağı yönündeki meteorolojik veriler doğrultusunda öğrencilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın servis ve taşımalı eğitim kapsamında yollarda ya da yaya olarak buzlu zeminde can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek durumları önlemek amacıyla; 02.01.2026 Cuma günü il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle daha ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personellerimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerimiz de aynı gün idar izinli sayılacaklardır" denildi.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bugün ve yarın için kuvvetli buzlanma riskinin bulunduğunu belirterek, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre Adıyaman genelinde yoğun kar yağışının ardından buzlanma riskinin arttığı, bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü, il genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sivas

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Valilik, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 1 gün daha eğitime ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Sivas’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma riskinin oluştuğu bildirildi. Muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi ve tedbir amaçlı olarak Sivas Valiliği, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 02 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ise kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik araştırma merkezlerinin de tatil kapsamında olduğu belirtildi. Valilik kararına göre, eğitime ara verilen gün içinde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın kamu personeli, malûl ve engelli çalışanlar, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ile hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin izin durumunun ise ilgili birim amirlerince değerlendirileceği ifade edildi.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği, il genelinde devam eden olumsuz hava şartları ve meteorolojik veriler ışığında beklenen don tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yayımlanan karara göre; 2 Ocak 2026 Cuma günü, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi.

Karar kapsamında kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Ayrıca, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan birimler hariç olmak üzere; kreş ve anaokuluna giden çocuğu bulunan kadın kamu personeli de izinli sayılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve sabah saatlerinde oluşacak don tehlikelerine karşı, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.'