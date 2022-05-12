Türkiye tarihinde bir ilk: Hindistan’dan ithal ettik
"Buğdayın anavatanı" olarak bilinen Türkiye tarihinde ilk kez Hindistan’dan buğday ithalatına başladı.
Buğdayın anavatanı Türkiye ekim alanlarını kaybederken Hindistan son 20 yılda buğdayı stratejik bir öncelik olarak aldı ve kalabalık nüfusunu doyurup, ihracatını artıracak üretim kapasitesine ulaştı.
Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle oluşan açıkta Hindistan bu sayede ihracatını ve gelirini artırdı. Türkiye son olarak 50 bin tonluk buğday siparişi ile ülkeden ithalat yapan ülkeler kervanını kapıldı.
YÜZDE 15 DAHA ZAM GELDİ
Hindistan'ın son 20 yıllık tarım politikasına bakıldığında ülkede bir başarı hikayesi yazıldığı görülüyor. Stratejik planlama ile buğday üretimi 2006'da 75.8 milyon ton iken 2021'de 94.88 milyon tona yükseltildi. Verimlilik yüzde 20 artırıldı. Türkiye'de ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Verim yerinde sayarken, 2005'te 18.5 milyon ton olan buğday üretimimiz 2021 itibarıyla 17.6 milyon tona geriledi ve Türkiye ithalata mecbur hale geldi. Hindistan'daki çiftçilerin bugün çok mutlu olduğu, zira ülkedeki buğdayın ihracat fiyatının sürekli arttığı belirtildi. Hindistan'ın ihraç ettiği buğdayın fiyatına son olarak geçen hafta yüzde 15 daha zam geldi.
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