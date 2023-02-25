Türkiye'de tek olan bölümde iki kişiye 'özel' kadro

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 04:00

YÖK, “adrese teslim kadro” iddialarının artmasının ardından yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmünü eklese de tartışmalar bitmedi.

Bir örnek de deri endüstrisinin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi geliştirmek, Ar-Ge çalışmaları yapmak gibi amaçlarla kurulan ve Türkiye’de yalnızca Ege Üniversitesi’nde bulunan Deri Mühendisliği bölümünde yaşandı. Söz konusu bölümde 25 Temmuz 2022’de, 2 profesör kadrosu için ilana çıkıldı. İki ilanda da farklı şartlar yer aldı.

İKİ KİŞİYE ‘ÖZEL’

İlk ilanda “Deri mühendisliği alanında temiz teknolojiye yönelik biyoproseslerinin geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak”, ikincide ise “Deri mühendisliği alanında katı deri atıklarından mikrokapsül ve film üretimi üzerine bilimsel çalışmaları olmak” şartı koşuldu. Söz konusu şartlar nedeniyle başta söz konusu bölümde görev yapan ve profesör kadrosu bekleyen akademisyenler olmak üzere çok sayıda isim başvuru yapamadı.

Şartların ise iki kişiye özel olarak belirlendiği öne sürüldü. İddiaya göre bir ilanın şartı, bölüm başkan yardımcısı Gökhan Zengin’in de eşi, doktora tezinin başlığı “keratinolitik enzimlerin deri sanayinde kullanım imkanlarının geliştirilmesi üzerine araştırmalar” olan Candaş Adıgüzel Zengin’i tanımladı.

İkinci ilanın şartı da diğer bölüm başkan yardımcısı Buğra Ocak’ın “antifungal ayakkabı üretiminde mikrokapsülasyon yönteminin kullanımı üzerine araştırmalar” başlıklı teziyle örtüştü.

DAVA SÜRÜYOR

Şartlar nedeniyle başvuru yapamayan akademisyenlerin ilanı yargıya taşıdığı ve yargı sürecinin devam ettiği öğrenilirken, bu süreçte kadro işlemleri de tamamlandı. Özel olarak işaret edildiği öne sürülen Zengin ile Ocak, profesör kadrosuna girdi.