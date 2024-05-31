Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazasında yaralandı

Kocaeli’de Alper Gezeravcı’nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:08
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazasında yaralandı
Abone Ol google-news

TEM Otoyolu’nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Alper Gezeravcı haberleri trafik kazası haberleri

İlgili Haberler

Alper Gezeravcı yeni hedefini açıkladı: 'Söylediklerim kulağa ütopik gelebilir'

Alper Gezeravcı yeni hedefini açıkladı: 'Söylediklerim kulağa ütopik gelebilir'
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın kum heykeli yapılacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın kum heykeli yapılacak
Gezeravcı’nın uzayda yaptığı deneylerden ilk sonuç alındı

Gezeravcı’nın uzayda yaptığı deneylerden ilk sonuç alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik: Güvenlik görevlileri yerinde yok, otopark boş

Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik: Güvenlik görevlileri yerinde yok, otopark boş
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu
Sahibinden '1 TL'ye satılık ev'! Bakanlık harekete geçti

Sahibinden '1 TL'ye satılık ev'! Bakanlık harekete geçti
Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’

Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’
Diyarbakır’da tüm hizmetlerin Kürtçe verildiği kafenin işletmecisi gözaltına alındı

Diyarbakır’da tüm hizmetlerin Kürtçe verildiği kafenin işletmecisi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davasında yeni gelişme: Dava düştü

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davasında yeni gelişme: Dava düştü
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Terazi geç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Terazi geç burcu yorumu