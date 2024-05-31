Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazasında yaralandı
Kocaeli’de Alper Gezeravcı’nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
TEM Otoyolu’nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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