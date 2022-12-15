Türkiye'nin ilk paralimpik kadın tenisçi Büşra Ün’ün hayatı belgesel oldu

15 Aralık 2022 Perşembe, 11:07

İzmir’de Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen “2. Bornova Kısa Film Günleri” bu yıl 16-17-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölye çalışmaları ve kısa film afişlerinden oluşan serginin yer alacağı etkinlik kapsamında bu sene Uluslararası programda 23 ülkeden 63 kısa film seyirci ile buluşacak.

DUVAR EKİBİ SÖYLEŞİDE

Etkinliğin açılışı ise yönetmenliğini Evrim İnci’nin yaptığı Türkiye'yi 2016 ve 2020’de yapılan olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın paralimpik tenisçi olan İzmirli Büşra Ün’ün hayatını konu alan ‘Duvar’ belgesiyle yapılacak. Başarılı sporcu Ün’ün yaşadığı sıkıntılar ve hayata karşı mücadelesini anlattığı filmin ilk gösterimi, ‘2. Bornova Kısa Film Günleri”nin açılışında yapılacak. 16 Aralık Cuma Saat:19.00'da Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan film gösteriminin ardından sporcu Büşra Ün ve film ekibi katılımcılarla söyleşi gerçekleştirecek.

BAŞKAN İDUĞ: SANATIN YANINDAYIZ

Bornova Belediyesi olarak sanata her noktada destek verdiklerini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Uzun yıllardır sinema tutkunlarına yapım desteği verip, genç sinemacıları yetiştirdiğimiz Film Ofisimizle genç yeteneklerin önünü açmak ve sinema dünyasına yeni sanatçılar kazandırmak istiyoruz. Her yıl bazı projelere yapım desteği sağlıyoruz. Duvar filmi de 2022 yılında bizden destek olan projeler arasında yer alıyor. Tüm Bornovalıları ülkemizin başarılı genç sporcularından biri olan Büşra Ün’ün yaşadığı zorlukları ve yaşam karşısındaki mücadelesini anlatan bu belgeseli izlemeye davet ederiz” dedi.

‘DUVAR’

Tekerlekli sandalye tenisinde Türkiye'nin ilk kadın tenisçisi olan 28 yaşındaki Büşra Ün’ün kendi hayat hikayesinin anlatıldığı 20 dakikalık kısa film, başarılı sporcunun günlük yaşamından spor kariyerine giden yolda hayata karşı duruşu ve yaptığı fedakarlıkları anlatıyor. ‘Modern bir Athena’nın doğuş hikayesi’ olarak lanse edilen belgeselde genç sporcunun anne ve babası Tevfik Fikret Ün, Nazike Ün ile antrenörü Osman Yıldız da yer alıyor.

OLİMPİYATLARDAKİ İLK KADIN PARALİMPİK TENİSÇİ

Doğuştan kanser hastası olduğunu belirten Ün, 2009 yılından bu yana tenis sporu ile uğraştığını belirterek, “12 yıl boyunca Türkiye Şampiyonluğunu kazandım. Ve bir ilki gerçekleştirerek, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etme onurunu yaşadım. Birçok güzel anı biriktirdim ama çok kez de kırılma noktasına geldim. Filmimizin yönetmeni Evrim İnci benle iletişime geçtiğinde kendisine tüm bunları anlattım ve birlikte bu projeye başladık” dedi.

Bornova Belediyesi’nin filme destek verdiğini de belirten genç sporcu, “ Filmimizde hem kendi ailem hem de kortlardaki ailem olan antrenörüm yer aldı. Heyecanlı bir çekim süreci geçirdik. Bunları yaşadığımız halde zaman zaman çok duygulandık. Bir yıllık çalışmanın ürünü olan filmimizin ilk gösterimini de Bornova Kısa Film Günleri’nin açılışında yapacağız. Bize destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

YÖNETMEN İNCİ’DEN BORNOVA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Büşra Ün’ün hayat hikayesinin çalışma yaptığı belgesel tarzına uygun olduğunu ifade eden filmin yönetmeni Evrim İnci, “Kendisiyle görüştükten sonra anlattıklarını birlikte bir senaryo haline getirdik. Çekimlerde ise Bornova Belediyesi Film Ofisi’nden büyük destek aldık. Filmimizin ilk gösterimini de ‘2. Bornova Kısa Film Günleri”nin açılışında gerçekleştireceğiz. Bize her konuda destek veren Bornova Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

Paralimpik Tenisçi Büşra Ün’ün antrenörlüğünü yapan ve belgeselde de yer alan Osman Yıldız ise 2 kez olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Büşra Ün ile gurur duyduğunu belirterek, filmin ilk gösterimi için heyecanlı olduklarını dile getirdi.