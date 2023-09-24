Türkiye’nin yerel yöneticileri İzmir’in 2500 yıllık mekanında buluştu

Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:03

Güncelleme: 24.09.2023 - 10:03

Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Yerel Yönetimler Türkiye Buluşması Deprem ve İklim Değişikliği Çalıştayı’na katılan akademisyen, belediye başkanı, meclis üyeleri ve birlik temsilcilerini tarihi Agora Ören Yeri’nde düzenlenen gecede ağırladı.

Başkan Tunç Soyer’in Agora-Kemeraltı ve Kadifekale üçgeninde sürdürdüğü çalışmaların önemine değinen Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, “Özgürlükler şehri, medeniyetin merkezi, çağdaş insanların yaşadığı ve akıllı şehir İzmir. Huzur dolu bir şehrin bu güzel ortamına, İzmir’in ilk yerleşim alanına hepiniz hoş geldiniz. Bu bulunduğumuz yer o kadar önemli ki bizim için. Tunç Başkanımla ilk görüştüğümüzde burasıyla ilgili bir projesi vardı. Belediye başkanı sadece yol, köprü yapmaz turizmi canlandırmak için de projeler üretir. Japonya’dan Kore’den insanlar geliyor. Bu projelerle bu bölge bir turizm merkezi haline gelecek” dedi. Kocabıyık Başkan Tunç Soyer’e çalıştaya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Tunç Soyer, Türkiye’nin dört bir yanından İzmir’e gelen birlik üyelerini tarihi mekanda ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Soyer, “Gerçekten çok kıymetlisiniz. Biz 4 buçuk senede bu mekanı iki kez kullandık. Üçüncü ev sahipliğimiz sizinle. Bu dev projenin odak noktası burası. Burada sizi misafir etmekten gurur duyuyorum” diye konuştu.