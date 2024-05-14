Türkiye'yi dehşete düşüren istismar davasında 'etek boyu' sorusu!

İstanbul'da Sultanbeyli'de 8. sınıf öğrencisi A.A'ya 15 kişinin tecavüz ettiği ve Türkiye'yi dehşete düşüren skandal olayda sanık avukatının mahkemede sarf ettiği sözler gündeme bomba gibi düştü. Sanık avukatlarından Gülsün Doygun duruşmada A.A.'ya, "Etek boyu nedeniyle okulda hocaları tarafından uyarılıp uyarılmadığının" sorulmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:31
Türkiye'yi dehşete düşüren istismar davasında 'etek boyu' sorusu!
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Türkiye, önceki gün ağabeyi cinayet suçundan cezaevinde olan 13 yaşındaki A.A.'nın tecavüze uğrayarak kayda alındığı, sonrasında ise "Görüntüleri ağabeyine izletiriz. Abin cezaevinden kaçar seni öldürür" diyerek şantaj ve tehdit ile bir mahalleden 15 kişinin tecavüzüne uğrayan çocuğun haberiyle sarsıldı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre sanıkların İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları devam ederken A.A.'nın yaşadığı dehşet ise bitmek bilmedi.

Geçen haftalarda görülen duruşmada sanıklardan Ali K. ve Fatih A.'nın avukatı Gülsün Doygun duruşmada söz aldı.

SKANDAL 'ETEK BOYU' SORUSU

Mahkeme heyetinden A.A.'ya, "Etek boyunu kısaltmaması için ve daha usturuplu davranması için okuldaki hocaları tarafından uyarılıp uyarılmadığının" sorulmasını istedi. Ancak mahkeme başkanı müdahale etti.

Başkan, "Bu sorunun sorulmasını ben uygun bulmuyorum" diyerek soruyu A.A.'ya yöneltmedi.

ACILI ANNEYİ DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER

A.A.'nın yaşadıkları bununla da bitmedi. Duruşmaya ara verildi. Avukat Gülsün Doygun ile çocuğun annesi arasında gerilim yaşandı.

Doygun, "Kadın olup çocuğuna sahip çıksaydın, bu çocukların başı yanmazdı" diyerek bağırdı.

Duruşmadaki sözlerini sorduğumuz avukat Doygun, "Duruşma koşullarının nasıl cereyan ettiğinin farkında mısınız? Keşke duruşmada olsaydınız, maksadımı anlardınız" dedi.


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