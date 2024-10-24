TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası sosyal medya soruşturması
İçişleri Bakanlığı, TUSAŞ saldırısının hemen ardından olayın görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayılmasına ilişkin soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'ndeki TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının hemen ardından olayın görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ saldırısının hemen ardından görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Zengin, "Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması, terörün propagandasının yapılmasıdır" dedi.
Etiketler: #Terör #terör saldırısı
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