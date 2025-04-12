Tutuklamaların ardından protestoya katılan öğrenciler KYK yurtlarından çıkarıldı: ‘Yazı bakanlıktan geldi’

Yayınlanma: 12.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2025 - 04:00

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Muğla’da düzenlenen protestolara katılan ve KYK yurdunda kalan 11 öğrenci için disiplin soruşturması başlatılırken 5 öğrenci de uzaklaştırıldı. KYK yurdundan çıkarılan öğrencilerden biri olan M.C. yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

M.C., “Ben anayasal hakkımı kullandım. Ne çevreye ne bir insana zarar verdim. Sadece yürüyüş yaptım” dedi.

‘ATILACAKSINIZ’ DENDİ

M.C., “Yürüyüşe katıldık, ardından bizi avukatlar aradı. İfade vermeye gittik ama gözaltına alınmadık. Bayramda İstanbul’a dönüyordum, o sırada arandım ve ‘Yurttan atılacaksınız’ dediler. Gerekçeyi sorduğumda, ‘İfade verdiniz, bize bakanlıktan yazı geldi’ dediler. Eğer kendi isteğimle çıkarsam yurda tekrar başvuru yapabileceğim söylendi. Ben de kaydımı sildirdim” diye konuştu.

M.C., “Misafir öğrenci olarak kalmak istedim ama bu kez de benden takipsizlik kararı istediler. Avukatı aradım, ‘Bu kararın çıkması 1-2 ay sürebilir, belirsiz’ dedi. Şu an 1-2 gün otelde kaldım, sonra da bir arkadaşımda kalıyorum” ifadelerini kullandı. CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı ise öğrencilerin yurtlara geri alınmaması halinde Bodrum’dan Menteşe’ye yürüyüş başlatacağını duyurdu.