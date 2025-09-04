Tutuklu Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Kayhan'dan iktidara tepki

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak 8 Temmuz'dan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan CHP'li Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, iktidara tepki göstererek uyuşturucudan tutuklu mahkumlarla aynı koğuşta bulunduklarını ve en fazla 14 kişinin kalması gereken koğuşlarda 50 kişiyle kaldıklarını belirtti. Kayhan “Nefes alamaz durumdayız, sağlıksız koşullarda yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

''BU ZULÜM NEDENDİR?''

Kayhan'ın avukatı aracılığıyla ulaştırdığı mektupta şunları söyledi:

"Efes'li büyük Filozof Heraklitos "Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz" der. Günlerdir hukuk dışı uygulamalar ile cezaevindeyim, hazırlanmayan iddaname, kararı önceden verilmiş ara mahkemeler ile süreci uzatıyorlar. Bir devlet vatandaşını sorgulamaya, araştrmaya ve yargılamaya karşı sürekli tetikte olursa; gece veya gündüz ansızın evinin kapısını çalarak baskı ile korku içinde bırakırsa hasta bir toplum yaratır, bu hastalığa yenik düşmesini ister. Çünkü karşısında direnecek hiç kimseyi istemez ve toplumun tüm kesminin ona teslim olmasını ister. Buna karşı bütün demokrat güçlerin birleşerek safları sıklaştırıp, dayanışmayı büyüterek mücadele etmemiz gerekir. Altmış güne yakın bir süredir Silivri Cezaevi'nde sevdiklerimden, dostlarımdan uzaktayım. Özgürlüğümüzü elimizden alarak bizi cezalandırdınız. Bizleri uyuşturucudan tutuklu mahkumların olduğu koğuşlara neden koyarsınız? Her an patlamaya hazır bomba gibi, yaşlarından büyük cezalar almış gençlerin içerisine neden koyarsınız? Bu neyin öfkesi, neyin kini, bu zulüm nedendir? En fazla 14 kişinin kalması gereken koğuşlarda 50 kişi kalıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın kaldığı koğuşların 70'in üzerinde olduğunu biliyoruz. Nefes alamaz durumdayız, sağlıksız koşullarda yaşıyoruz. Bunu yaparak bizi teslim almak istiyorsanız, Nazım Usta'nın dediği gibi 'Esir düşmek mesele değil, bütün mesele teslim olmamakta.' Güzel günlerde buluşmak umuduyla!"