Tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün: 15 Temmuz sonrası rant hız kazandı

İBB’yi AKP’nin yönettiği 2009 yılında İBB Meclisi tarafından oybirliği ile onaylanan Çevre Düzeni Planı’nda “Askeri alanlar yapılaşmaya açılmayacak ancak askeri statüsünü kaybederse İstanbul’un eksik olan sosyal ve teknik altyapısı için -yani eğitim, sağlık, mezarlık, yeşil alan için kullanılacak” dendiğini anımsatan Akgün, “Ancak bu planın tam tersi yönünde bir süreç yaşandı” dedi. 2009’da askeri alanın 15 bin hektar olduğunu belirten Akgün, “Gaziosmanpaşa ilçesinin altı katı büyüklüğünde bir alan düşünün. Yeşil kalmış, yapılaşmamış; İstanbul’un kuzeyindeki ormanlarına, su havzalarına doğru büyümemesi için adeta tampon görevi üstlenmiş. Gelinen noktada askeri alanların yüzde 47’sinin statüsü kaldırıldı, bu süreç 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hızlandı” ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden ve bitmiş yerleşim bölgelerinin yüzde 96’sına konut yapıldığını belirten Akgün, bunun yüzde 85’inin de lüks konut projesi olduğuna dikkat çekti.

Bu süreci “Muazzam bir özelleştirme ve rant transferi” olarak nitelendiren Akgün, “Kentsel dönüşüm gerçeği ortada dururken milyon dolarlık lüks sitelerle birileri çok büyük paralar kazandı. Bizlere ise bunun altyapı, trafik gibi maliyetlerini ödemek düştü” dedi.

‘YARGIYI AŞIYORLAR’

Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanı olmasıyla askeri statüsü değiştirilen 13 bölgeye ilişkin hukuki süreç başlattıklarını belirten Akgün, “Kazandığımız davaların ardından bakanlık tarafından yeni imar planları çok küçük değişikliklerle yeniden yürürlüğe konuyor” dedi. 19 Mart operasyonlarından sonra rant sürecinin daha da hızlandığını söyleyen Akgün, Kanal İstanbul çevresi Sazlıbosna’daki ihale ve yapılaşmaların hızlanmasını örnek gösterdi.

Akgün, sözlerine şöyle devam etti:

“Başakşehir’deki eski Ahmet Öztürk Kışlası’nda Emlak Konut tarafından 5 bin 500 konut ve 260 ticaret birimlik projenin ÇED süreçlerinin başladığı geçtiğimiz haziran ayının başında ilan edildi. Bunu, hemen güneyinde 910 konut 43 ticari birimlik yine bir Emlak Konut projesi takip etti. Bu demek oluyor ki bu bölgede de yakın zamanda lüks konut ve ticaret projesi bir ucundan başlayacak. Sultangazi ilçesi gibi yapı stoğunun son derece kötü, yoğun ve depreme dayanıksız olduğu bir bölgenin bitişiğinde bunları yapmak gerçekten hayret verici.”

‘YENİ İLÇE PLANLANDI’

Başakşehir’deki İSTOÇ’un kuzeyini kapsayan, imar planı yapılan kışlanın altını özellikle çizmek isterim. Hemen bitişiğindeki Esenler TopkuleBaştabya Kışlası ile birlikte 600 bin kişinin yaşayacağı bir yer planlandı. Bu yeni bir ilçe demek. Kimsenin haberi yok, İBB’nin de ilçe belediyelerinin de İstanbul halkının da. İşte bunun devamı da Kanal İstanbul ve Yenişehir Projesi. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda bu, İstanbul’a ilave 2,5 milyonluk nüfus demek. Bunu kaldırabilmemiz mümkün değil. Durum ortada. Artık topyekûn zihniyet değişikliğine ihtiyaç var.