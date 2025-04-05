Tutuklu öğrencilere eğitim engeli: Sınav sorunu çözüm bekliyor

Yayınlanma: 05.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlara karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 300’den fazla öğrenci, cezaevinde eğitim hakkından mahrum bırakılıyor. Üniversite öğrencilerinin vize sınavları yaklaşırken okula devam ve sınavlara katılım gibi konular belirsizliğini koruyor. Avukat Ekin Baltaş, süreci Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Tutuklu öğrencilerin sınavlara katılımı için hem fiziksel olarak götürülmeleri hem çevrimiçi erişim gibi yöntemler mümkün. Ancak cezaevlerinin bu konuda bir adım atmaması, süreci zora sokuyor.

Baltaş, “Sınavlara girme hakları tabii ki var. AİHM kararlarında da eğitim hakkı çok net tanımlanmıştır. Ancak bu hakkın kullanımı için cezaevlerinin ciddi bir inisiyatif alması gerekiyor. 300 kişinin sınav takviminin organize edilmesi onlar açısından bir iş yükü olarak görülüyor” dedi. Kadın tutuklularla yaptığı görüşmelerde, öğrencilerin 9-10 gündür aynı kıyafetleri giydiklerini, kantinden alışveriş yapamadıklarını ve en temel ihtiyaçlara ulaşamadıklarını kaydeden Baltaş, “Bu durum sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik işkence yöntemi. Cezaevlerinin tutumu, gençleri yıldırmaya yönelik sistematik baskı mekanizması” değerlendirmesinde bulundu. Baltaş, “Bu öğrenciler ilk kez cezaeviyle karşılaştı. Şokun yanı sıra, eğitimden uzak kalmaları pişman etmeye yönelik politik tercihtir. Eğitim hakkı anayasal haktır. Bu hakka dokunan suç işler” ifadelerini kullandı.