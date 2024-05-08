Tuzla TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı!

Tuzla, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otoyolda yoğun trafik oluştu.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 07:41
Tuzla TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı!
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TEM otoyolu Ankara istikameti Tuzla Orhanlı mevkisinde dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Ankara istikametinde seyir halinde bulunan TIR'da bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Şoför TIR'ı emniyet şeridine çekerken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, otoyolda yoğun trafik oluştu.

Ekipler daha sonra TIR'ı kaldırdı.


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