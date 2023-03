Ucuz et için kuyrukta bekleyen 83 yaşındaki yurttaş isyan etti: Bir de oy istiyorlar!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:11

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 12:20

Et ve Süt Kurumu, Ankara’da ucuz eti Kızılay’da değil Ulus’taki mağazasında satmaya başlayınca, yurttaşlar iki bina arasında kuyruğa girdi. Böylece uzun ucuz et kuyruklarının dışarıdan görünmesi de engellendi.

“EVİM YIKILDI, BU NE REZİLLİK”

83 yaşındaki görme ve işitme engelli bir yurttaş, uzun et kuyruğuna şu sözlerle isyan etti:

"Engelliyim; gözüm az görüyor, kulağım az duyuyor. Malatyalıyım, yaralıyım. Çocuklarım orada. Evim yıkıldı. Ben burada oturuyorum. Devletimiz bunu bir halletsin, bu ne rezillik (et kuyruğunu göstererek.) Bir de oy istiyorlar, buyurun. Bu hayat mı? 1 kilo et için bu kadar bekleyeceğim. Devletimiz utansın."

“50 GÜN SONRA HANGİ YÜZLE OY İSTEYECEKLER?”

Yaklaşan seçimleri hatırlatan yurttaş, "Bizden 50 gün sonra oy isteyecekler, hangi yüzle gelecekler merak ediyorum. Yazık günahtır. Hep burada 70-80 yaşında insanlar. Bir kilo et için değer mi? Bu Kızılay’daymış, burası bugün açıldı. Bunları bildirin" dedi.

“BAŞIMIZDAKİ ADAMLARIN KULAKLARI SAĞIR OLMUŞ BUNU DUYMUYOR”

75 yaşındaki bir başka vatandaş ise “Eğer zengin olsaydım girmezdim fakir olduğum için buraya geliyorum. Başımızdaki adamların kulakları sağır olmuş bunu duymuyor. Gelsin de burayı görsün. 1 kilo et alacağım fazla vermiyorlarmış. Bir kilo kıymayla 1 ay idare edeceğiz” diyor.

“MERKEZİ YER GÖZE BATIYOR DİYE HÜKÜMET BURAYA YÖNLENDİRDİ”

Bir vatandaş, ucuz et mağazasının yerinin değiştirilmesi için şunları söylüyor:

“Orada merkezi yer göze batıyor diye hükümet buraya yönlendirdi. Orası gözünün önü Çankaya. Burası dulda yer. Her taraf kapalı. Kim ne derse desin. Kimse görüyor mu bizi? Gök yüzü görüyor bizi. Ne kadar millet var. Bunlar orada olsa göze batar. Ben 5’te Pursaklar’dan buraya geldim. 1 kilo et için. Lösemi hastasıyım, rahatsızım. Dün geldim alamadım. Kalabalık yetmedi. Bir kilo kıyma olmuş 300 TL. Emekli adamım iş arıyorum, iş bulamıyorum.”

İKİ BİNA ARASINA SIKIŞAN UZUN KUYRUKLAR GÖRÜNMEZ OLDU!

Ankara’daki ucuz et satışı yapılan mağazada değişikliğe giden Et ve Süt Kurumu, yeni satış yerini Anafartalar Hali’nin arkası olarak belirledi. Böylece; Kızılay mağazasının önünde oluşan kuyruk, Ulus’taki mağaza önünde, iki bina arasına sıkıştı. İki bina arasına sıkışan kuyruğun dışarıdan görünmesi de zorlaştı. Ucuz etin, satış yönteminin de değiştiği görüldü.

Daha öncekinin aksine, et almak isteyen yurttaşlar, adlarını bir listeye yazıyor. Sırası gelen yurttaş, o sıraya göre çağırılıyor. Listenin son sıralarına kalan yurttaşlar ise, eli boş dönüyor. Listede, engellilere de öncelik tanınıyor, onların adları ayrı bir listede tutuluyor.