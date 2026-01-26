Uğur Mumcu tüm yurtta etkinliklerle anıldı: Kırılma noktasıydı

Manisa’da Uğur Mumcu anısına, ”Demokrasi ve Aydınlanma Yürüyüşü” yapıldı. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda gazeteci ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk’ün hazırladığı “Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem: Uğur Mumcu” belgeseli gösterildi. Daha sonra Tuğrul Keskin’in moderatörlüğünde Sedef Kabaş ve Ümit Zileli, “Uğur Mumcu Gazeteciliği” başlığında bir söyleşi yaptı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen “Uğur Mumcu, Atatürk ve Cumhuriyet” başlıklı söyleşide yazarımız tarihçi Sinan Meydan, Mumcu’nun mücadelesini anlattı. Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı’nda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi moderatörlüğünde yapılan söyleşide Meydan, Mumcu’nun düşünsel mirasını ve Cumhuriyet aydınlanmasındaki yerini ele aldı. Meydan, “Uğur Mumcu’nun katledilişi Türkiye Cumhuriyeti için bir kırılma noktasıydı. Cenaze töreninde ‘Türkiye laiktir, laik kalacak’ sloganları atılmıştı ve toplum şunu fark etmişti: Aslında hedef bir gazetecinin fiziki varlığı değil, savunduğu düşüncelerdi. Bugün ne kadar karanlık olursa olsun o karanlığı yıkacak motivasyona, inanca, güce, kararlılığa, azme sahibiz” dedi.

Akhisar Belediyesi “Keskin Bir Kalem Uğur Mumcu Anma Günü” kapsamında “Bir Keskin Kalem: Uğur Mumcu” isimli belgesel gösterimini yaptı. Gazeteci Musa Özuğurlu’nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşide “Uğur Mumcu Gazeteciliği” konuşuldu. Programda ayrıca, Muhlis Berberoğlu ile Erkut Özkan’ın bağlama dinletisi gerçekleştirildi.

Uğur Mumcu, Manavgat Belediyesi ile ADD Manavgat Şubesi işbirliğiyle yapılan programda anıldı. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte yazarlarımız Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak konuşmacı olarak katıldı. Mumcu’nun yaşamı, gazetecilik mücadelesi ve düşünce mirasını anlatıldı. Gecede ayrıca Manavgat Belediyesi Gençlik Korosu, Edip Akbayram’ın eserlerini seslendirdi.