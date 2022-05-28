Ülkedeki tek matematiksel araştırma merkezine kayyım engeli
Kayyım rektör Naci İnci, İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’nin boşaltılması talimatını verdi. İnci, akademisyenler tepki için kampüs içerisindeki merkezi boşaltmayınca kilidi değiştirerek merkezin faaliyetlerini tamamen engelledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı kayyım rektör Prof. Dr. Naci İnci, Boğaiçi Üniversitesi içinde yer alan ve Türkiye'de tek olma özelliğindeki İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’ni (IMBM) boşaltarak akademisyenlerin girişini engelledi.
Cumhuriyet’e konuşan IMBM Yürütme Kurulu Üyesi Tınaz Ekim, merkezin neden kapatıldığına dair kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Ekim, “Tek bildiğimiz bir gün merkezle ilgili herhangi bir yetkiliye haber vermeden, binayı görmeye geldiler. Bunu takiben de birkaç hafta sonra da merkezi boşaltmamız yönünde yazılı bir metin geldi. Daha önce de okul içinde faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezilerinde benzer uygulama olmuştu. Ancak onlara belli bir yer gösterilmişti, bize gösterilmedi. Bu yapılan fiilen tamamen kapatılmasıyla eşdeğer. Konu hakkında defalarca Naci İnci’yle ve yardımcılarıyla görüşme talebinde bulunduk. Hiçbirinde olumlu ya da olumsuz bir dönüş alamadık. Bize verilen sürede merkezi boşlatmadık ve onlar da kapının kilidini değiştirdi. İçerideki materyallerimiz de kilitli kaldı” diye konuştu.
FAALİYETLER AKSADI
Ekim, “Burada aynı zamanda dışarıdan gelen misafirlerin konaklaması için odalar var. Bu odalar bizim misafirlerimizi ağırlamamızı sağlıyordu. Buna imkan tanıyacak başka bir yerimiz yok. Benim de ekim ayında davetli misafirlerim var ancak şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Faaliyetler de tamamen aksatılmış durumda. Yabancı davetlilerime hala utançtan haber veremedim” ifadelerini kullandı.
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2006 yılında açılan IMBM, matematiksel bilimlerinin tüm alanlarını kapsayan Türkiye’deki tek araştırma enstitüsü. IMBM’nin amacı ise, Türkiye’nin dört bir yanından matematikçiler ve onların yabancı ziyaretçileri tarafından düzenlenen matematik etkinliklerine ev sahipliği yapmak. Merkez, dünyadan matematikçiler tarafından ziyaret edilmekteydi.
Fotoğraflar: Can Candan
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