Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali başladı

01 Mart 2022 Salı, 14:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve ev sahipliğinde Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali’nin beşincisi Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde yapılan kokteyl ile başladı. 8 Mart’a kadar sürecek festival kapsamında gösterilecek filmler, Tire Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi’nde sinemaseverlerle buluşturulacak. Bazı programların çevrim içi olacağı etkinlik kapsamında çeşitli söyleşi ve paneller de yapılacak.

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen festival için 59 ülkeden 245 film başvurmuş, bunlardan 98’i festivalde gösterilmek üzere jüri tarafından seçilmişti.

KADIN HAREKETİNE VURGU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılışa bir video mesajla katıldı. Başkan Tunç Soyer, kadın hareketinin sadece toplumsal cinsiyet eşitliği değil, sanat, iklim krizi ve tüm toplumsal konularda yapısal öneme sahip olduğunu ve sinemanın bunu aktarmanın en iyi yolu olduğunu belirtti.

Köy-Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer ise Kadın Yönetmenler Derneği’nin genç yöneticilerinin çalışmalarının takdire değer olduğunu vurgulayarak, kadın hakları konusundaki mücadelede kadın ve erkeğin yan yana ve birlikte olması gerektiğini söyledi. Neptün Soyer, her başarılı kadının yanında bir erkek olduğunu ifade ederek festivale emeği geçenlere teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı avukat Nilay Kökkılınç ise seçimle göreve geldikleri 31 Mart 2019’dan bu yana Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında çok çalıştıklarını, kadın haklarını insan hakları olarak değerlendirerek daima öncelikli hizmet alanları içerisinde yer verdiklerini söyledi. Kökkılınç, toplumsal mesajların kitlelere en etkin biçimde aktarıldığı sanat dallarından birinin sinema olduğunu da vurgulayarak Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali’ne destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti. Kadın Yönetmenler Dernek Başkanı Gülten Taranç da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e festivale verdiği destek için teşekkür etti.

Açılışta 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Başarı Ödülleri kapsamında Akademi Başarı Ödülü Dr. Burcu Dabak’a, Yönetmen Başarı Ödülü ise Nergis Abyar’a sunuldu. Festival açılışı Billur Koyuncu, Öykü Demirağ ve Gülten Taranç’ın verdikleri konserle son buldu.

KİMLER KATILDI?

Festival açılışına Köykoop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer' in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı avukat Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, geçmiş dönem Konak Belediye Başkanı A. Sema Pekdaş, İran Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade, Kadın Yönetmenler Dernek Başkanı Gülten Taranç, yerel yöneticiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sanatçılar, yönetmenler, akademisyenler, Fransız Kültür Merkezi temsilcileri ve sinemaseverler katıldı.