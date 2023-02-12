Umutlar devam ediyor: 157 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay Antakya'daki arama kurtarma çalışmalarında 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, depremin 157. saatinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından enkazdan sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ağır yıkım yarattığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Antakya'da deprem 157 saat sonra 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
"ANNE ANNEM GELDİM"
Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi’nde yıkılan bir binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşam belirtisi elde edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasına başlandı.
Enkazın içerisine giren itfaiyeciler, enkazda sıkışan kadına seslendi. İtfaiyeci ışık tutarak enkazın içerisindeki kadına, ışığı görüp görmediğini söyledi. Kadının ışığı görmesiyle bu alana yoğunlaşılırken, itfaiyeci “Anne annem geldim. Biz Kocaeli’den geliyoruz seni kurtarmaya” dedi.
Bir itfaiyeci ise, tüm yakınlarının kurtarıldığını, kendisini de yakınları ile kavuşturacaklarını söyledi.
Enkaz altında kalan Hafsa Dağcı’nın önündeki engeller kaldırılarak, depremden 157 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Ambulansa taşınan Hafsa Dağcı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
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