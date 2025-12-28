Üniversite öğrencisi yurdun bahçesinde bıçaklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.12.2025 14:24:00
DHA
Antalya'nın Serik ilçesinde 3 kişi, tartıştıkları üniversite öğrencisi A.D.D.’yi (19), bıçakla yaraladı. A.D.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırganlardan 2’si yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

A.D.D. ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D.D. koşarak yurdun bahçesine girdi.

ÖĞRENCİ YURDUNUN BAHÇESİNDE BIÇAKLANDI

Diğer 3 kişi de peşinden geldikleri A.D.D.'yi, bahçede bıçakladı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan A.D.D. yaralandı.

Yurdun güvenlik personelinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından A.D.D., Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.D.D., buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. A.D.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

2 GÖZALTI VAR

Polis ekipleri, şüphelilerden 2’sini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. 

