Üniversite öğrencisi yurdun bahçesinde bıçaklandı!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.
A.D.D. ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D.D. koşarak yurdun bahçesine girdi.
ÖĞRENCİ YURDUNUN BAHÇESİNDE BIÇAKLANDI
Diğer 3 kişi de peşinden geldikleri A.D.D.'yi, bahçede bıçakladı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan A.D.D. yaralandı.
Yurdun güvenlik personelinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından A.D.D., Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.D.D., buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. A.D.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
2 GÖZALTI VAR
Polis ekipleri, şüphelilerden 2’sini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.