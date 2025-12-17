Üniversiteli Hakan'ı öldüren sevgilisine 15 yıl hapis cezası

Olay, 2 Şubat günü saat 06.00 sıralarında Niğde'de bulunan Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Pelin Üçtepe, aynı üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Hakan Günkan'ın kaldığı öğrenci evine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pelin Üçtepe, cebinden çıkardığı bıçakla Günkan’ı kalbinden yaraladı.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Günkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Pelin Üçtepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ''

Cinayet şüphelisi Pelin Üçtepe hakkında Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, olay sırasında Hakan Günkan’ın Pelin Üçtepe’nin üzerine kapıyı kapattığı, sanık Üçtepe'nin kendini kurtarmaya çalıştığı esnada Günkan’ın ısırdığı ve bu nedenle sanığın haksız tahrike uğradığı kanaatine vararak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

''KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ''

Duruşma sonrası açıklama yapan Hakan Günkan’ın ailesinin avukatı Tolga Kaan Pataz, verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Pataz, olayın tek bıçak darbesiyle, göğüs hizasından kalbe saplanan bıçakla gerçekleştiğini belirterek, eylemin canavarca hisle işlendiğini savundu ve kararın üst mahkemelerden döneceğine inandıklarını ifade etti.

''ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTİYORUZ''

Mahkeme çıkışında gözyaşları içinde konuşan Hakan Günkan’ın annesi Yıldız Günkan, “Başka anneler ağlamasın. Benim oğlum sinek bile incitmezdi, oğluma kıydı, başkasına da kıymasın. Ömür boyu hapis cezası verilmesini istiyorum” diye konuştu