Ünlü heavy metal grubu Metallica'dan deprem bölgesine 250 bin dolar bağış

Metallica, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 250 bin dolar bağış yaptığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 08:33
Ünlü heavy metal grubu Metallica'dan deprem bölgesine 250 bin dolar bağış
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı 30 bini geçti.

BBC Türkçe'nin haberine göre; dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, resmi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamada, grubun kurduğu yardım kuruluşu All Within My Hands aracılığıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağış yapıldığını açıkladı.


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