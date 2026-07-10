Ünlü iş insanı İsmet Acar hayatını kaybetti

İş insanı, Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu İsmet Acar hayatını kaybetti.

İsmet Acar, uzun yıllar boyunca Acarlar Şirketler Topluluğu’nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak iş dünyasında yer aldı.

Acarlar Şirketler Topluluğu 1983 yılında İsmet Acar tarafından kurulduğu ve özellikle inşaat ile gayrimenkul alanındaki çalışmalarıyla büyüdü.

Acar’ın adı, İstanbul Beykoz’daki Acarkent projesiyle de özdeşleşti. Topluluğun yönetim kurulu sayfasında Acarkent’in Beykoz’da 2 milyon 291 bin 280 metrekarelik alanda kurulduğu ve “Türkiye’nin tek parsel üzerinde geliştirilen en büyük yaşam projesi” olarak tanımlandı.

İsmet Acar, sosyal sorumluluk ve bağış çalışmalarıyla da kamuoyunda bilinen bir isimdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı, Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar’ın İstanbul Beykoz’daki Acarkent Acar Verde bloklarından 12 daire bağışladığını duyurmuş; bağışın şehit aileleri, gaziler ve maluller için destek sağlayacağını açıklamıştı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Aile yakınlarının verdiği bilgiye göre İsmet Acar'ın cenazesi yarın Levent'teki Barboros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.