Uşak’ta seçim öncesi kirli provokasyon

Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:26

Güncelleme: 11.05.2023 - 11:26

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Uşak’ta sahneye konak kirli provokasyon halkı ayağa kaldırdı. Üzerinde Millet ittifakı ile terör örgütünü birlikte gösteren görseller yer alan binlerce afiş ve broşürü Uşak sokaklarında dağıtan kimliği belirsiz şahısların kirli oyunu büyük tepki çekti. Ayrıca CHP tarafından kullanılan seçim araçlarının da lastikleri kesilirken, kent genelinde park halindeki araçların camlarına broşürler bırakıldı.

UŞAKLILAR MEYDANA İNDİ

Üzerlerinde PKK, YPG örgütlerinin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener ile birlikte gösteren söz konusu görsellere tepki de gecikmedi. CHP’li vekil adayları, milletvekilleri, DEVA, İYİ Parti, Gelecek ve Saadet Parti’li isimlerle birlikte Küçük Çarşı Üçgen Park’ta toplanan halkla birlikte açıklama yapan CHP Uşak İl Başkanı Koray Akgün, olayı kınayarak, yurttaşları da sağduyulu olmaya davet etti. Akgün “Umarız bu olayın ardından AKP ya da Cumhur ittifakı çıkmaz diyerek emniyet güçlerine bilgi verdiklerini aktardı. Gelişmelerin ardından alanda toplanan Uşaklılar “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve “Vatan sana canım feda” sloganları attı.