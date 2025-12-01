Üsküdar'da haraç istediler, oteli ve evi kurşunladılar!

Beylerbeyi Mahallesi'nde bulunan bir otel, 31 Temmuz'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.
Yaralananın olmadığı olayın ardından şüpheliler kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken geçen hafta aynı bölgede boş binaya ateş açıldı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayın ardından çalışmalarını sürdüren polis, güvenlik kameralarına yansıyan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. Kimlik bilgileri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Oteli kurşunlayan şüphelilerin, iş yeri sahibinin evine silahlı saldırı düzenlemek istediğini ancak sokak adlarını karıştırarak yanlış adrese ateş açtıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.