Üsküdar'da sürücülerin park kavgası

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:06

Kuleli Sahil Yolu'nda 28 Nisan Perşembe akşamı iddiaya göre iki sürücü arasında park nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen sürücülerin arasındaki tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya sürücülerin yanında olanlar da katılınca iki grup tekme tokat birbirine girdi.

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrılırken, bir süre sonra kavgaya karışan gruplardan biri geldikleri otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.