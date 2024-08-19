Uzmanlar yasa dışı bahis konusunda uyardı: 'Bilgileri ele geçirdikten sonra kartları boşaltıyorlar'

Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.08.2024 - 11:13

Yurt genelinde yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor. Son olarak Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı, Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar devam ederken emekli polis ve adli bilişim uzmanı İsa Altun yurttaşları uyardı.

“Sanal çetelerin hedefinde ‘gençler ve ekonomik zorluk yaşayanlar’ var” diyen Altun, “Yasadışı sanal bahis sitelerinin her mahallede mutlaka bir temsilcileri var. Bu temsilciler bazen bir galeri, bir market ya da AVM’lerde takılan birileri olabiliyor. Yasadışı bahis siteleri özellikle koronavirüs döneminden sonra çoğaldılar. Bu çeteler, terör örgütlü çeteleri gibi uyuşturucuya nasıl önce ücretsiz veriyor ve ardından kandırıyorlarsa sanal ortamda oynanan bahislerde de önce 200-300 lira hesaba yatırıp sonrasında ise paraya bloke koyuyorlar. Bu kredi kartı ve kişisel bilgiler de onların eline geçtiği zaman çeteler bu kartları boşaltıyor” dedi.

421 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Altun sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili 137 analiz dosyası sonuçlandırılırken, 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporlar, yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderildi. Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda, 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.”