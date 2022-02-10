İzmir’de vakalarda 15 kat artış

10 Şubat 2022 Perşembe, 20:01

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Geldiğimiz nokta da vaka sayılarının çok arttığını tüm ülkede görüyoruz. Hatta vefat sayılarında da giderek artış gözlenmekte. İzmir’de yaklaşık 1.5 ay önce haftalık vaka sayılarına göre 100 binde 68’lerde iken şimdi 962’lere çıktı. Yaklaşık 15 katı artış oldu. Hastane ve yoğun bakım taleplerinde de artış var. En son İzmir’deki Bornova Türkan Özilhan Hastanesi, Gaziemir Devlet Hastanesi bir pandemi hastanesi haline getirildi. Ameliyatlar iptal edildi. Yeni artan vakalar nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı artıyor. Zaman zaman acil servislerde yoğun bakım bekleyen hastalarımız oluyor. Yeni Covid servisleri ve yeni yoğun bakımlar açılıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Endişeye gerek yok” açıklamasını de eleştiren Dr. Çamlı, “Omicron varyantımız ağır hastalık yapmıyor diyerek önemsizleştirmek bilimsel bir yaklaşım değil. Bir yandan insanlara tedbir alın, kendinize dikkat edin deyip bir yandan da ek tedbir almaya gerek yok demek çok akla mantığa uygun gelmiyor. İki aşının yeterli olmadığını, yeterli koruyuculuk sağlamadığını, mutlaka hatırlatma dozunun olması gerektiğini o yüzden de aşılamanın artarak adeta bir kampanya şeklinde aktif bir çabayla sürdürülmesi gerekir. Test sayılarının artırılması ve hızlı antijen testlerinin uygulamaya sokulması, okullar, kışlalar, bakımevleri gibi yerlerde taramaların yapılarak pozitif olgular erken saptanmalı. 5-11 yaşının mutlaka aşıya alınması lazım. Aksi takdirde sağlık sistemi bir süre sonra bu yükü taşıyamaz hale gelir” diye konuştu.