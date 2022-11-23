Vali açıkladı: Bu yıl Samsun'da 71 mantar zehirlenmesi vakası oldu
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bu yıl Samsun'da 71 mantar zehirlenmesi vakası oldu. Azımsanmayacak bir rakam. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Terme ilçesinde, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile 'Alternatif Tarım ve İstihdama Katkı Projesi' kapsamında 2019'da temeli atılan ve 2022 yılında üretime başlanılan Terme mantar tesisini ziyaret etti.
"CAN KAYBI OLMADI AMA..."
Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, "Mantar denilince aklımıza zehirlenmeler de geliyor. Geçtiğimiz 1 ay boyunca özelikle zehirlenme vakaları ülkemizde maalesef can kayıplarına yol açtı. Benim bildiğim 10-15 arası can kaybı oldu, değişik illerimizde. Allah'a şükür, Samsun'umuzda can kaybı olmadı ama sadece Samsun'da bu yıl 71 tane mantar zehirlenmesi vakası oldu. Bu azımsanmayacak bir rakam. Bu kişiler hastanemizde tedavi görmek suretiyle birçok vatandaşımız sağlıklarına kavuştular ama hala yatanlar da var. Mantar ciddi bir zehirlenmeye yol açıyor" diye konuştu.
'ŞAKASI YOK'
Halktan doğadan topladığı mantarlar yerine 'kültür' ve 'istiridye' mantarını tüketmesini söyleyen Vali Dağlı, "Bu işin şakası yok. Bu manada kültür ve istiridye mantarı gibi kendi ellerimizle ürettiğimiz mantarların tüketilmesi son derece önemli. Aksi halde doğadan toplayacağımız mantarlardan neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.
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