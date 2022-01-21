Vali Köşger: İzmir'de vakalar kendi rekorunu kırıyor
Artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Vefat sayılarında da artış var" dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suç örgütleri başta olmak üzere her türlü suçla mücadele çalışmaları ile ilgili düzenlenen toplantıda kentteki koronavirüs vakaları hakkında konuştu.
Vali Köşger, şunları söyledi:
“Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. İzmir’de geçen sene yaşanan deprem sonrası yaşadığımız bir pik vardı. Deprem dönemi herkes sokağa çıktığı için hastalığı birbirine bulaştırmıştı. O pik nokta aşıldı. İki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Vefat sayıları da artıyor. Ölüm oranı eskiye göre daha düşük ama vaka sayıları yükseldiği için vefat oranı da artıyor.”
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