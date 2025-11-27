Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vali, mahkeme kararıyla dönen yöneticiyi ikinci kez görevden aldı

27.11.2025 13:22:00
ANKA
Iğdır’da İl Özel İdaresindeki Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden Iğdır Valisi Ercan Turan tarafından alınan ve olayı yargıya taşıyarak görevine dönen Mehmet Nuri Turan, yine görevden alındı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır Valisi Ercan Turan tarafından İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Nuri Turan, 2023 yılında görevinden alındı. Kararın ardından Turan, işlemi yargıya taşıdı. Mahkeme, Mehmet Nuri Turan lehine karar vererek görevine iade edilmesi yönünde hüküm verdi. Kararın kesinleşmesi üzerine Turan, yeniden Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başladı. Turan, Mehmet Nuri Turan’ı ikinci kez görevinden aldı.

