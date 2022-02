Vali Yardımcısı şikayet etti: 'Ankara Kuşu'na 'şantaj' suçlamasıyla dava açıldı

"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar'a ‘şantaj’ suçlamasıyla dava açıldı. Eski Urla Kaymakamı ve eski Urla Belediye Başkanvekili Önder Can’ın şikayeti üzerine açılan davanın tanıkları,“Yaşar'ın, Urla'da işleri bozulan bazı müteahhitlerden 50 bin euro aldıktan sonra Can hakkında karalama kampanyası başlattığını, sonrasında Can'dan da 20 bin euro istediğini” ileri sürdü.



Bu iddiaları doğruladığı öne sürülen bir gizli ses kaydı da dosyaya delil olarak girdi. Kayıtlarda, Oktay Yaşar olduğu belirtilen kişinin, “AKP'li müteahhitlerden 50 bin euro aldığına” yönelik konuşması da yer aldı. Urla 3. Asliye Ceza Mahkemesi, halen İzmir Vali Yardımcısı olan Can'ın, müteahhitlerin kimliğinin tespiti için Yaşar'ın cep telefonuna ilişkin HTS kayıtları ve banka hesap hareketlerinin incelenmesi talebini ise reddetti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE GİRMİŞTİ

İzmir'de CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un tutuklanmasının ardından, 18 Aralık 2019 tarihinde yerine vekaleten dönemin Urla Kaymakamı Önder Can atandı. Gayrimenkul piyasasının yüksek olduğu ilçede hem belediye başkanlığı hem de kaymakamlık görevlerini yürüten Önder Can, bir süre sonra bazı arazi iddialarıyla gündeme geldi.

"Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının ortaya attığı "Urla'da 3 milyon TL değerinde arazi satın aldığı ve usulsüz işlemler yaptığı" iddiaları sonrasında Can için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık herhangi bir müfettiş soruşturması yürütmeden, 2020 yılının son gününde Önder Can'ı Urla Kaymakamlığı'ndan aldı.

VALİ YARDIMCISI OLARAK İZMİR'E DÖNDÜ

Aydın'ın Köşk İlçesi'ne kaymakam olarak atanan Can, "Gururla, başım dik ve vicdanım rahat bir şekilde sizlere elveda diyorum. Hakkınızı helal edin" diyerek Urla’ya veda etti. Urla'da 250 metrekare konut inşaat iznine sahip toplam bin 785 metrekare büyüklüğünde bir arsa satın aldığını, bunun da İçişleri Bakanlığı'nca ‘etik bulunmadığı’ için görevden alındığını aktaran Can, İzmir'den ayrıldı. Ancak Kaymakam Önder Can, birkaç ay sonra yayımlanan kararnameyle Vali Yardımcısı olarak İzmir'e geri döndü.

Halen İzmir Vali Yardımcısı olan Önder Can, Urla'daki görevinden alınmasına neden olan paylaşımların yapıldığı "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar’dan şikayetçi oldu. Can’ın şikayeti üzerine Yaşar hakkında ‘şantaj’ suçlamasıyla dava açıldı. Urla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması 16 Şubat’ta yapıldı. Urla'daki çok sayıda muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yurttaş da Can'a destek vermek için Urla Adliyesi'ne geldi.

Duruşmaya, Önder Can'ın yanı sıra tanıklar Fatih Yüksel ve Kerim Arapoğlu katıldı. Hakkında 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası istenen sanık Oktay Yaşar ve mazeret bildiren avukatı Hasan Seymen ise duruşmaya gelmedi.

"PARANIN 20 BİN EURO'SUNU HARCADIM"

Tanık Fatih Yüksel, attığı tweetler sonrasında Oktay Yaşar ile Ankara'da 30 Aralık 2020 tarihinde görüştüklerini anlattı. Görüşmede Önder Can'ın yanı sıra Kerim Arapoğlu ve Fatih Sarıkaya'nın da yer aldığını belirten Yüksel, Yaşar'ın, Can'la ilgili tweetleri atmak için Urla'daki bazı müteahhitlerden 50 bin euro aldığını söylediğini aktardı. Yüksel, Yaşar'ın görüşmede Can'ın suçsuzluğuna ikna olduğunu, onu karalamak için aldığı 50 bin euroyu müteahhitlere iade edeceğini söylediğini, ancak ertesi gün kendisini cep telefonundan arayıp "Paranın 20 bin eurosunu harcadım. Önder Can bana 20 bin euro versin, ben de müteahhitlere paranın tamamını iade edeyim. Sonra da Can ile ilgili özür tweeti atayım" dediğini ileri sürdü.

"GÖRÜŞME YAŞAMKENT'TEKİ BİR OFİSTE OLDU"

Görüşmede yer alan diğer tanık Kerim Arapoğlu da Yüksel'in ifadelerini doğruladı. Arapoğlu, görüşmenin Ankara Yaşamkent'teki bir ofiste yapıldığını, ertesi gün Yaşar'ın tekrar Yüksel'i cep telefonundan arayıp 20 bin euro istemesine ise şahit olduğunu anlattı. Can'ın para isteğini şiddetle reddettiğini, "Zaten mağdur edildim, bir de üstüne 20 bin euro ödemek istemiyorum" dediğini dile getiren Arapoğlu, bunun üzerine Yaşar'ın itham içeren tweetlerinin devam ettiğini söyledi.

GİZLİ SES KAYDINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Can'ın avukatı Ali Onar'ın mahkemeye sunduğu, dosyaya delil olarak giren ve Yaşar'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarında dikkat çekici ifadeler yer aldı. Söz konusu görüşmede gizli yapıldığı belirtilen kayıtlarda, Oktay Yaşar olduğu belirtilen kişinin, Önder Can'ı karalamak için AKP'li müteahhitlerden 50 bin euro aldığına yönelik konuşmaları da yer alıyor. Cumhuriyet savcısının bilirkişiye yaptırdığı inceleme sonucunda dosyaya eklediği gizli kaydın bazı bölümleri şöyle:

“Önder Can: Benim hedef olmamın sebebi ne?

Oktay Yaşar: Abi, bir olay duyuldu mu, otomatikman hamle yapmaları gerekiyor. Yapmadı mı, yarın öbür gün ben... Dedim ki ‘abi’ dedim, ‘bakarım’ dedim; ‘niye yapmadın’ dedi. Yani ha hedef olma nedenin de bir hafta filan oluyor ya da 10 gün oluyordur, tam hatırlamıyorum, Oradaydık (Urla'yı kastediyor), iki müteahhitle oturduk. Bir partiden dolayı. Hatta onlar da AK Partiliydi. Bu tarafa geldiler. Bir bağlantı kurdular benimle. Konu o yani. Burada da anlattım. Fatih Abi’nin, ilk defa haberi vardır. Bu adamın haberi yok. 50 bin euro para aldım. Verdiler ilave olarak. ‘Kamu yararı’ diye yaptım. Etik değildi, hani ‘bu adam vurgun yaptı, bilmem ne’ dedi. Falan filan demedik. Hatta orada da dedim ki ‘kaymakamım’ dedim, ‘böyle böyle toprak alımı doğru mu?’

Önder Can: Evet.

Oktay Yaşar: Yanıt verdin mi, vermedin.

Önder Can: Vermedim. Niye vermedim, çünkü şundan dolayı...

Oktay Yaşar: Ben olayın… Ben de vermem abi orada. Ama ben o gün bağlantıya girerdim, öyle ya da böyle.”

Kayıtlarda, Oktay Yaşar'a ait olduğu belirtilen ve müteahhitlerden 50 bin euro aldığını anlattığı bir konuşma da yer alıyor.

Önder Can, söz konusu gizli kayıt dökümlerinde, 3 milyon TL olduğu söylenen arazinin aslında 1 milyon 900 bin TL'ye alındığını, bunu da müteahhit olan babası ile birlikte 825 bin TL kredi çekerek ödediklerini anlattı.

AKP ADAYI ESKİ BAŞHEKİMLE İLGİLİ İDDİALAR

Ses kaydı çözümünde Oktay Yaşar'a ait olduğu belirtilen dökümde; 2019 seçimlerinde AKP'nin Urla Belediye Başkan Adayı olan, Urla Devlet Hastanesi’nin eski Başhekimi Dr. Adıgüzel Demirel ile ilgili akçalı iddialara da yer verilirken, Demirel'in 41-42 gayrimenkule sahip olduğu öne sürülüyor.

HTS KAYITLARI VE PARA HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ TALEBİNE RET

Tanıkların dinlenmesinin ardından, sanık Oktay Yaşar’ın savunmasının alınması için Gebze 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen talimatın beklenmesine karar verildi.

Önder Can'ın, “kendisini karalatmak amacıyla 50 bin euro verdiği öne sürülen müteahhitlerin kimliğinin tespiti için sanık Yaşar'ın cep telefonuna ait HTS kayıtları ve banka hesap hareketlerinin incelenmesi” talebi hakim tarafından reddedildi.

Can'ın bu konuda daha önce Urla Cumhuriyet Savcılığı'na ayrıca yaptığı başvurunun da reddedildiği öğrenildi.

İzmir Vali Yardımcısı Önder Can'ın müşteki, Twitter'da "Ankara Kuşu" olarak bilinen Oktay Yaşar'ın sanık olduğu davanın bir sonraki duruşması 20 Nisan 2022’de saat 11:00'e yapılacak.

FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞ, BERAAT ETMİŞTİ

Daha önce Ankara'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 140 gün hapis yattıktan sonra ilk duruşmada tahliye edilen Yaşar, daha sonra beraat etmişti.