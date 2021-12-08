Mardin Valiliği'nden Kürtçe oyunun yasaklanması hakkında açıklama
Mardin Valiliği, Mardin'de bulunan Yay Grand Otel'in salonunda 'Amed Şehir Tiyatrosu' tarafından sahnelenmesi beklenen Kürtçe 'Tartuffe' oyununun yasaklanması hakkında açıklama yaptı.
Mardin'de bulunan Yay Grand Otel'in salonunda Amed Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenmesi beklenen Kürtçe Tartuffe oyunun Mardin Valiliği tarafından yasaklandığı öne sürülmüştü. Mardin Valiliği’nin kentte aldığı eylem ve etkinlik yasağı kararının, oyunun engellenmesine gerekçe gösterildiği ifade edildi. Söz konusu iddiaların ardından valilikten açıklama geldi.
Valilikten yapılan açıklamada, "18 Kasım 2021'de Valiliğimize 'Tartuffe' tiyatro gösterisi düzenlenmesi için izin talebinde bulunulmuştur. Yapılan başvurunun içeriğinde tiyatronun Kürtçe oynatılması ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Valilikçe 3-17 Aralık'ta kapalı yerlerde toplu gösterilerin ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanmasından dolayı etkinliğe izin verilmediği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sanatsal ve kültürel etkinlikler, şehrimiz ve hemşerilerimiz için de önemli. Bu etkinliklerin engellenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Fakat tüm dünyada ve ülkemizde istemeyerek de olsa pandemi sebebiyle bu tür toplu etkinliklere halkın sağlığı gözetilerek bir takım kısıtlama tedbirleri alınmak zorunda kalınmıştır. 17 Aralık 2021 tarihinde yasaklama kararının sona ermesi ile tekrar müracaat edilmesi durumunda değerlendirilecektir."
Video Haberler
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
En Çok Okunan Haberler
- TİSK Genel Sekreteri Koç'tan asgari ücret açıklaması
- Sigara ve alkole gelecek zammı açıkladı
- Sokak ortasında şoke eden görüntü
- TRT'den 2 dizi için final kararı
- Millet, Cumhur'a fark atıyor
- Fatih Terim hakkında yeni gelişme
- Elon Musk 'beyin çipi' projesi için tarih verdi
- Tuncay Özkan'dan TBMM'de gündemi sarsacak açıklama
- Altında tarihi rekor
- Uğur Şahin’in videosu ortalığı karıştırdı