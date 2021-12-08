Mardin Valiliği'nden Kürtçe oyunun yasaklanması hakkında açıklama

08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:50

Mardin'de bulunan Yay Grand Otel'in salonunda Amed Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenmesi beklenen Kürtçe Tartuffe oyunun Mardin Valiliği tarafından yasaklandığı öne sürülmüştü. Mardin Valiliği’nin kentte aldığı eylem ve etkinlik yasağı kararının, oyunun engellenmesine gerekçe gösterildiği ifade edildi. Söz konusu iddiaların ardından valilikten açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, "18 Kasım 2021'de Valiliğimize 'Tartuffe' tiyatro gösterisi düzenlenmesi için izin talebinde bulunulmuştur. Yapılan başvurunun içeriğinde tiyatronun Kürtçe oynatılması ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Valilikçe 3-17 Aralık'ta kapalı yerlerde toplu gösterilerin ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanmasından dolayı etkinliğe izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: