Van'da 15 yaşındaki çocuk üniversite kampüsünde ölü bulundu: Protesto yapan 20 öğrenci serbest bırakıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde 15 yaşında bir çocuğun ölü bulunmuştu. Protesto eylemi yaparken gözaltına alınan 20 öğrenci emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Van Bölge Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre çocuğun kayıp olarak bildirildiği; dün öğle saatlerinde çocuğun fotoğrafları çevredeki öğrencilere gösterilerek "bu çocuğu gördünüz mü?" bilgisi toplanmaya çalıştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde ise bölgede bir silah sesi duyuldu.

20 ÖĞRENCİ SERBEST

Öğrenciler, gözaltına alınmalarının ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından 8'i kız, 12'si erkek 20 öğrencinin serbest bırakılmasına karar verildi.

Serbest kalan öğrenciler arkadaşları tarafından karşılandı.