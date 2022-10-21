Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Van’ın Tuşba ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede 4 artçı sarsıntı oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.15 sıralarında merkez üssü Tuşba ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Bugün aynı bölgede saat 15.56’da 3.4, 16.01’de 2.8, 16.13’de 2.7 ve 16.17’de de 2.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.
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