Van'da acı olay... Düğünden çıkan çifte otomobil çarptı!
Van’ın Edremit ilçesinde düğün salonundan çıkıp yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı çiftten kadın hayatını kaybederken, kocası ise yaralandı.
Van- Edremit karayolu üzerinde, katıldıkları düğünden sonra salondan çıkarak minibüse binmek için yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hikmet ve Mecburen Bayram çiftine, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HP 483 plakalı otomobil çarptı.
KADIN KURTARILAMADI
Kazada yaralanan Bayram çifti, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybederken kocasının ise tedavisi devam ediyor.
Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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