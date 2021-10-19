Van'da Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Van'da dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 metre yüksekliğe sahip Erek Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Erek Dağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
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