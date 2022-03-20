Van'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'den Van'a yolcu taşıyan minibüsün sürücüsü, Kurubaş Mahallesi yakınlarında karşısına çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, bariyere çarparak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 4 kişiyi çıkardı.
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.
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