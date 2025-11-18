Veli-Der’den LGS tepkisi: 'Sorular çalındı mı? Çocuklarımızın umudu gasp edildi'

Cumhuriyet’in peş peşe yayımladığı haberlerle kamuoyuna taşıdığı LGS’de soru sızdırma ve usulsüzlük iddiaları, veliler tarafından ülkenin dört bir yanında yargıya taşındı.

Birçok şehirde eş zamanlı olarak sınavın iptali ve sürecin yeniden değerlendirilmesi için davalar açıldı. Bugün ise süreç, Ankara İdare Mahkemesi’nde görülen duruşma ile kritik bir aşamaya geldi.

“LGS SÜRECİNİN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ”

Veli-Der, 2025 LGS’de yaşananlara ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulmamasına tepki göstererek Ankara İdare Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. Dernek, sürecin ilk gününden itibaren takipçisi olduklarını hatırlattı.

Açıklamada, “Sınav bitmeden bazı WhatsApp gruplarında sorular ve cevap anahtarları dolaşıma sokuldu” denildi.

Sınav devam ederken sözel kitapçığın PDF dosyasının paylaşıldığı, aynı paylaşımlarda sayısal kitapçığın da ellerinde olduğu yönünde mesajların bulunduğu aktarıldı.

BAKANLIK SÜRECİ AÇIKLAMADI

Dernek, öğretmenlerin yanı sıra başka kişilerin de yer aldığı 29 kişilik listeyle başlatılan soruşturmanın akıbetinin hâlâ belirsiz olduğunu belirterek, “Soruşturma tamamlandıysa sonucu neden kamuoyu ile paylaşılmıyor?” diye sordu.

İdare mahkemesine açılan davaların “ivedi yargılama” usulüne tabi olmasına rağmen çeşitli gerekçelerle geciktirildiği belirtilerek, “Bu aşamada dava kazanılsa bile LGS mağdurları açısından etkin bir sonuç alınması imkânsız hâle geldi” denildi.

DİPLOMA HIRSIZLIKLARI VE TERCİH MANİPÜLASYONU KAYGIYI ARTIRIYOR

Açıklamada, LGS sürecindeki iddiaları izleyen dönemde kamuoyuna yansıyan diploma hırsızlıkları ve sınav tercihlerinin değiştirilmesi gibi skandalların kaygıları artırdığı ifade edildi.

“ÇOCUKLARIN GELECEĞİ TORPİLE VE EŞİTSİZLİĞE TESLİM EDİLEMEZ”

Veli-Der, merkezi sınavların özel okul ve kurs sektörünü büyüten bir yapıya dönüştüğünü belirterek, çocukların sınav odaklı bir sistemde eşitsizlikle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

Yeni sınav sistemi değişikliğine ilişkin kaygılarını da dile getiren dernek, “Öznel değerlendirmeye açık uygulamalar eşitsizliği daha da artıracak” dedi.

“MEB DERHAL AÇIKLAMA YAPMALI”

Veli-Der, “LGS sürecindeki iddialar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tüm kaygıları ortadan kaldıracak açıklamaları bir an önce yapmalıdır” diyerek çağrıda bulundu. Dernek, çocukların eşit, laik, parasız ve bilimsel eğitim hakkını savunmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.