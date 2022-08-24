11 yıl önce ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
İngiltere'de kafe işleten Turabi Kılınç (42), 11 yıl önce Tekirdağ'daki trafik kazasında kaybettiği eşi Zeynep (31) ile 3 çocuğunun Kahramanmaraş'taki mezarlarının etrafını çevirip, betondan yapı inşa etti. 'Dört Melek Evi' adı verdiği yapıya eşinin gelinliğinden çocuklarının bisikletlerine kadar birçok kişisel eşyayı koyan Kılınç, ailesini kaybettiği günün her yıl dönümünde Türkiye'ye gelip içindeki mezarları ziyaret ediyor.
Tekirdağ-Çorlu kara yolunda, 23 Ağustos 2011 tarihinde yaz tatili için Türkiye?ye gelen Zeynep Kılınç ile çocukları Direnç (11), Yağmur (8) ve Eylül (5), trafik kazası geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Kılınç ile 3 çocuğu, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin kırsal Kötüre Mahallesi Göncü Sokak?taki mezarlıkta toprağa verildi. Eşi ve çocuklarını kaybeden Turabi Kılınç, daha sonra mezarların etrafını çevirip, betondan yapı inşa etti. 'Dört Melek Evi' adı verdiği müzeyi andıran yapıya eşinin gelinliğinden çocuklarının bisikletlerine kadar birçok kişisel eşya koyan Kılınç, ayrıca astığı fotoğrafların üzerine melek figürleri yerleştirdi.
İngiltere'de yaşayan Turabi Kılınç, ailesini kaybettiği günün her yıl dönümünde Türkiye'ye gelip, yapı içindeki mezarları ziyaret ediyor. Çiçek bırakıp, dua eden Kılınç, cemakan içinde sergilenen eşyalara bakarak gözyaşı döküyor.
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