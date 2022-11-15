150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor

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Gaziantep’te kış aylarının vazgeçilmez tatlısı olan ve özellikle soğuk havada bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu kalkan olan helva, vatandaşlardan yoğun talep görüyor. 3 kuşaktır aynı dükkanda olduklarını belirten Fatih Emre Kasapbaşı, 150 yıldır aynı dükkanda aynı lezzette tahin sattıklarını ifade etti.

İHA
15 Kasım 2022 Salı, 07:00

Elmacı Pazarı’nda günlük taze çekim helvaları satan Fatih Emre Kasapbaşı, önce dedesinden, sonra da babasından miras kalan dükkanda tahin ve helva satışını sürdürüyor. 150 yıllık geçmişe sahip dükkanlarında 1,5 asırdır aynı lezzette tahin sattığını söyleyen Fatih Emre Kasapbaşı, fiyatlarda artış yapmadan, ellerinden geldikçe en düşük seviyede satış yapmaya çalıştıklarını söyledi.

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