2022'de tiyatrodan neler oldu 2023'te izleyicileri neler bekliyor Konuk Bahar Çuhadar

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Emrah Kolukısa'nın hazırlayıp sunduğu Kültür & Sanat programının konuğu Bahar Çuhadar oldu. 2022 yılında sinema dünyasında meydana gelen gelişmeleri Cumhuriyet TV izleyicileri için değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 07:00


kültür sanat cumhuriyet tv

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